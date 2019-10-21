Bakan Albayrak TRT World Küreselleşme Forum'unda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Yakın zamanlardaki deneyimlerimiz şunu gösterdi; başkalarının ekonomik ya da toplumsal sorunlarını görmezden gelmek ve tek taraflı politikalar gütmek ne yazık ki sadece mevcut çatışmaları daha ileriye taşıyacaktır.

- Geleceğe yönelik barış ve güvenliği desteklemeli, yeni bir dünya kurmalıyız. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz de ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimizin arasındaki para birimleri ile ticaret yapmak üzere anlaşmalar imzalar hale geldik, pek çok ülke bunu artık yapıyor. ABD dolarından bağımsız olarak mesela Çin ve Rusya arasında gördük kendi para birimleri ile anlaşma yaptılar.

- Türkiye satın alma paritesinde dünyanın en büyük 12. ekonomisi. Hane başına düşen gelir 3 kat arttı. Türkiye şu an küresel tedarik gücüne çok iyi entegre olmuş durumda.

- Türkiye 17 senede çok iyi bir alt yapı temeli oluşturdu. Türkiye ekonomisi iç ve dış şoklara karşı çok ciddi bir direnç gösterdi.

- Son 10 sene içerisinde yıllık yüzde 5'lik bir büyüme gösterdik. Şu sıralar küresel ekonomide herkesin sorduğu en önemli soru: Küresel anlamdaki büyüme nerelerden geliyor? Türkiye'nin çok büyük bir kapasitesi var.

- Türkiye, geçtiğimiz seneye kıyasla cari fazlada rekor kırdı ve ağustos ayında cari fazla 5,1 milyar dolar oldu. Enflasyon tek haneye indi. Yapısal reformları uygulayarak sürdürülebilir, sağlıklı, dengeli bir büyümeyi hedefledik. Türkiye ekonomisinin yüzde 0,5 ile 1 arasında pozitif bir büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, 3 senelik program boyunca yüzde 5'lik bir seviye bekliyoruz.

- Bütün ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen finansal piyasalarımız çok ciddi direnç göstermeye devam etti. Türkiye'nin finansal piyasaları karşılaştığı her soruna rağmen hiç olmadığı kadar güçlenecek.