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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı.Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

- Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü

- İki sene öncesine kadar bugün Türkiye ekonomisi kırılganlıklarına göre çok güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor

- Dünya yanıyor, Türkiye güllük gülistanlık değil tabii ki. Türkiye'de bir lobi var. Biz krizlerden çok, battık bittik lobileriyle uğraşıyoruz.

- Dünyada en hızlı toparlayan ülkelerden biri olacağız. Dünya tarihinin en büyük krizi var 40 milyonun üstünde işsizlik var.

- Ekonomisi batan bir ülke bütün alanlarda güçlü bir bilanço ortaya koyabilir mi?

- Biz hedeflediğimiz bütçe açığı zaten olmayacak. Gelirleri erteledik buna rağmen yüzde 5-6'yı konuşuyoruz. Borç rasyosu bizde yüzde 30'larda

- 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler

- 3 ay boyunca verdiğimiz desteklerin geri dönüşüne bakıyorum. 1.9 milyon esnafın yaklaşık 1.5 milyonuna destek verdik

- 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık.

- Özellikle sosyal medya üzerinden negatif bir hava pompalamaya başladılar. Etkileme güçleri her geçen gün azalıyor. Çok net bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modeli ortaya koymanız lazım. Bunun için kıyamet koparıyorlar. Eski model yüksek faiz, değerli kur, ve ithalata bağlı. Böyle bir ekonomi sürdürülebilir değil. Türkiye rekabetçi kurla ithalata değil ihracata yönelik bir dönüşüm var.

- Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz.

- Kur çıkıp iniyor, küresel etkilerden kaynaklı Türkiye de etkileniyor tabii eskisine nazaran daha az etkileniyor

Bahane değil, çözüm üretme sorumluluğumuz var.

Türkiye'de birileri tarafından gereksiz negatife yönelik ciddi bir operasyon var. Biz sorumluluk makamındayız. Biz şu an itibariyle bahane değil çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyoruz.

Pandemi sürecinin normalleşme aşamasına başlamadık.

Türkiye yabancı yatırımı çekecek, yatırımlara yönelecek. Burada faiz önemli bir husus. Reel yatırımcı açısından pandemi ve sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye atacağı adımlarla pozitif ayrışacağı için yabancı yatırımcıyı çekiyor.

Türkiye'nin faizde ve kurda daha az bağımlı olduğu güçlü bir sürece girecek.

Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı.

Şimdi Türk Lirası çok daha rekabetçi, şimdi daha az bağımlı noktada.

Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek noktaya dönüştü. Şikayet edenlere bakıyorsunuz yurt dışına gidiyordum pahalandı. Mercedes alamıyorum pahalandı.

Olduğundan daha fazla değerli bir paranız olursa ithalat cenneti olursunuz

Türkiye ekonomideki dalgalanmaları yönetebiliyor

(Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az.

Türkiye daha az telaş edecek bir pozisyonda. 400 milyar TL likidite finansman desteği sağladı bu devlet. Türkiye'nin cebi bol. Yeter mi yetmez, daha fazla destek vermemiz lazım.

Temmuz ihracatı, PMI endeksi ekonominin toparlanmaya başladığını gösteriyor.

Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor.

Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor.

'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi.

Para bas diyenler oldu, bu en büyük tuzaktır.

Türkiye para bassaydı bugün yüzde 25-30 enflasyonları konuşacaktık. Faizler yüzde 30-40 faizlerde reel ekonomiden özel sektörden bahsedebilir miydik?

Son 2 ayda 250 bine yakın konut satıldı

Kullanılan kredi miktarı, 600-700 bin liralık ev için 250 bin lira kredi kullanmış.

Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor

Kısa çalışma ödeneği yeni dönemde normalleşme desteğine dönüyor. Çok güçlü bir istihdam kalkanı paketi hazırladık. İnşallah ekimde meclis açıldığında daha pozitif adımlar atılacak.

Son 3-4 ayda pandemi etkisiyle fiyatlama davranışlarındaki bozulma beklentileri üzerinde bir enflasyon olarak yansımıştı. Enflasyon açısından sürece baktığımızda hedefimiz 8.5'ti pandemi olmasaydı rahat yakalayacağımızı düşünüyordum. Türkiye'de bir iki puanlık etkisi olabilir.

Kur maliyet üzerinde enflasyon etkisi, trende baktığımızda fiyat davranışları üzerinde farklı şekilde etki etti. Enflasyona negatif etkisinin olacağını düşünmüyorum. İnşallah 2020 yılı bir çok anlamda hepimizi etkiledi beklentilerin daha altında kapatacağımız bir yıl olacak.

Turizm Bakanımızla hemen her gün konuşuyoruz. Çok yakın bir iletişimimiz var. Bu turizmde yaşanan pandeminin fırsata dönüştürülebileceği planlar tartışıyoruz. Kasım'a kadar bir süreç var. Turizmi 12 aya yayma hedefleri var. Önümüzdeki dönem için de Turizm bakanımızın da olumlu düşünceleri var.

Doğu Akdeniz Türkiye'nin milli bağımsızlık konusudur.

Bu ülke bin yıldır çok büyük bir bedel ödeyerek bu coğrafyada güçlü temeller üzerinde duruyor. Irak'ta olanlar, Beyrut'ta olanlar... Holywood filmi seyretmiyoruz. Bu devlet yönelik sayısız operasyonlara maruz kalmış. Bir seviyemiz var bu seviyeden taviz vermeyeceğiz ama kimseye eyvallahımız da yok.

Çok bilinçli bir gençlik yetişiyor. Gençlik muhalif olur eleştiri, devrimci bir zihniyette değişiklik ister. Gençlik ümit, iş, gelecek istiyor... Bunu yapma noktasında ülkeme güveniyorum. Türkiye öyle bir noktadaki dünyada büyük bir devrim yaşıyor. 20. yy yıldaki sistem çöküyor. Dünyanın bu süreçteki en haylaz çocuğu Türkiye birinci sırada çıkar. Türkiye bu anlamda en devrimci ülke. Bu dönüşümü yapacak genç nesil.

Dünyadaki eski sistem çöküyor

Türkiye Gezi'den bu yana bir mücadele veriyor.

Taşın altına elimizi değil bedenimizi koyacağız.

Bir mücadele veriyoruz ama bunun bir bedeli olacak.

'Berat Albayrak gitsin kim gelirse gelsin' diyorlar ama Türkiye başka bir yola girdi. Berat Albayrak gider çok daha güçlüsü gelir. Toplum da her şeyin farkında artık

Yabancı sermayeyi ikiye ayırıyoruz. Sıcak para ve reel yatırımcı. Biz reel yatırımcı istiyoruz.

2012'de borç verme taahhüdüne imza attık. IMF isterse borç vereceğiz dedik.

Türkiye çok önemli bir psikolojik eşiği aştı.