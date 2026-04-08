Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Bakan Bak, down sendromlu sporcularla maç yaptı - Basketbol Haberleri

        Bakan Bak, down sendromlu sporcularla maç yaptı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, down sendromlu özel sporcular ile basketbol maçı oynadı. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği takım kazanırken, Bakan Bak, maçın ardından galibiyet sevincini sporcularla birlikte kutladı, onlarla tezahüratta bulundu.

        Giriş: 08.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla parkede bir araya geldi.

        Bakan Bak, Ankara Üniversitesi Spor Salonunda özel sporcularla birlikte basketbol maçı oynadı.

        Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın özel sporcularla birlikte mücadele etti.

        Sporcuların ailelerinin de izlediği maçta hava atışını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Karşılaşmayı Bakan Bak’ın formasını giydiği beyaz takım kazanırken, Bakan Bak, maç sonunda galibiyet sevincini sporcularla birlikte kutladı.

        Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, özel sporcular ile birlikte basketbol oynamaktan büyük keyif aldıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor. Özel sporcular bizim için çok kıymetli. Pek çok branşta büyük başarılar elde ediyorlar. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir maç oldu. Beyaz takım olarak biz kazandık. Güzel oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine, antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın sevinci, mutluluğu bizler için değerli.” dedi.

        Bakan Bak, konuşmasının sonunda özel sporcuları çok sevdiklerini söylerken, sporculara dönerek üç kez tezahüratta bulundu. Bakan Bak’ın "En büyük" sözüne sporcular "Türkiye" karşılığını verdi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, daha sonra günün anısına sporcularla birlikte yaş pasta kesti, organizasyona katılan özel sporculara hediye verdi.

