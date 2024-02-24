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        Haberler Gündem Politika Bakan Bak'tan Çorlu'ya stadyum müjdesi: 10 bin 59 kişilik stadyum yapacağız

        Bakan Bak'tan Çorlu'ya stadyum müjdesi: 10 bin 59 kişilik stadyum yapacağız

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, "Çorlu'ya 10 bin 59 kişilik stadyum yapacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:32 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:38
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        Bakan Bak'tan Çorlu'ya stad müjdesi
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Tekirdağ'daki programlarının ardından geçtiği Çorlu ilçesinde, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947 futbolcuları ile bir araya geldi.

        Kulüp başkanı Yusuf Gümüş ve sporcular tarafından karşılanan Bakan Bak, bir süre öğrencilerle sohbet edip, Çorluspor 1947 futbolcuları ile görüştü. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş'ten kulüp ve takım hakkında bilgi alan Bakan Bak, "Çorlu'ya 10 bin 59 kişilik stadyum yapılacağız" dedi. Gümüş de, "Takım şampiyonluğa doğru gidiyor. Buna rağmen tribünler doluyor ve artık burası nüfusun yoğunluğu nedeniyle stat yetersiz kalıyor. Siz de söylediniz inşallah bölgemize yakışan bir stat olur şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

        Çorlu 1947 kulübünün atkısı ve takım forması hediye edilen Bak, kız futbol takımı oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirip, ilçeden ayrıldı.

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        #Osman Aşkın Bak
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