        Bakan Bak: UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık - Futbol Haberleri

        Bakan Bak: UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat Stadyumu'nun açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:38 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:38
        "UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık"
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat'ta yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun açılış törenine katıldı. Açılış törenine; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Belediye Başkanı Kazım Arslan katılım gösterdi. İl Müftüsü Nihat Kök’ün duasının ardından açılış kurdelesi kesilerek stat hizmete açılırken, stadı gezen Bakan Bak protokol üyeleriyle kısa süreli futbol oynadı.

        Yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir eserin açılışının gerçekleştiğini belirten Bakan Bak, "Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora değer veren, gençlere değer veren, yatırımların yapılmasını isteyen Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumların inşasına sebep olan bir Cumhurbaşkanımız var. Spora değer veren, gençlere değer veren, spor yatırımlarını destekleyen, Türkiye’nin dört bir yanında modern stadyumların yapılmasını sağlayan. Bugüne kadar UEFA ve FİFA standartlarında 41 stadyum yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Pek çok kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri yapıldı. Türkiye’de bir spor tesisleri devrimi var” diye konuştu.

        ‘ANKARA'DA DA STAT BİTİYOR’

        Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. Bunun için de yatırımlar devam ediyor. Ankara'da da stat bitiyor. 55 bin kişilik Ankara Stadı çelik konstrüksiyon açısından dünyada 3'üncü sırada. İnşallah onu da 2026'nın ortalarında, haziran temmuz gibi açacağız. Tabii Cumhurbaşkanımız bunları yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.

        ‘GENÇLER İÇİN SPOR TESİSLERİNİN YAPIMINA ÖNEM VERİYORUZ’

        Gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıktan uzak durmasını sağlamak için spor tesislerinin yapımına önem verdiklerini aktaran Bakan Bak, “Ben buradan velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor tesislerine, salonlara, güreşe judoya, tekvandoya, karateye getirin. Çocuklar spor yapsın. Spor yapan bir çocukla uyuşturucu kullanan bir çocuğu karşılaştırdığınızı düşünün. Birisini herkes seviyor, alkışlıyor, diğeri de annesine, babasına zulüm yapıyor. Çevresine zarar veriyor. O yüzden bu kötülükten kurtulmak için çözüm: spor” şeklinde konuştu.

        Vatandaşlardan milli takımı takip etmelerini isteyen Bakan Bak, “İnşallah, milli takımımız da 26 Mart'taki Romanya maçından sonra rakibini eleyip ardından da Slovakya-Kosova galibini eleyerek 2026 Dünya Kupası'na gidecek. Hep beraber coşkuyla destekleyeceğiz. 'En büyük Türkiye' diyeceğiz, 'Spor ülkesi Türkiye' diyeceğiz. Tesisimiz tekrardan hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

