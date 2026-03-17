        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Türkiye ve Kanada arasındaki enerji işbirliğini güçlendirecek stratejik adımları ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:29
        Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Bakan Bayraktar, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki enerji ve madencilik alanında birbirini tamamlayan güçlü potansiyeli, çok daha geniş bir yelpazede derinleştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

        Türkiye'nin özellikle nükleer enerji alanında işbirliğine yönelik somut adımların en kısa sürede atılması konusundaki kararlılığını vurgulayan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkileri enerji ekseninde daha da güçlendirecek stratejik adımları ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik projeler başta olmak üzere, petrol ve doğal gaz ticareti ile kritik mineraller alanındaki ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Özellikle nükleer enerji alanında işbirliği konusunda somut adımların en kısa sürede atılması konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Enerji ve madencilik alanında birbirini tamamlayan bu güçlü potansiyeli çok daha geniş bir yelpazede derinleştirmeye büyük önem veriyoruz."

