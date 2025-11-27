Bakan Bayraktar: Nadir elementlerde hedef ilk 5 ülke arasına girmek

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Bab-ı Âli Toplantıları'na katıldı. Bayraktar, "Millî Enerji Politikası Çerçevesinde Mavi Vatan'ın Önemi ve Enerji Bağımsızlığı Hedefinde Yenilenebilir Enerjinin Rolü" temasıyla düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

"ENERJİ TALEBİMİZ ARTIYOR"

Türkiye'de de enerji talebinin dünyadakine benzer şekilde hızla artmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, "Son 20 yıla baktığımızda yaklaşık üç kat büyüyen bir elektrik talebimiz var. Üç kattan daha hızlı büyüyen bir doğal gaz talebimiz var. Önümüzdeki 30 yılda şu andaki talebimizin üç katına çıkacağını öngörüyoruz. Yani 350 teravatsaatler, 1050 teravatsaatlere çıkacak" dedi. Bakan Bayraktar, yatırımcılara, enerji sektörüne yatırım yapmaya devam etmeleri çağrısında da bulundu.

Türkiye'nin artan enerji talebini karşılarken enerjide dışa bağlılığı düşürmeleri gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Yapacağımız şey, enerji ithalatını düşürecek kendi kaynaklarımızı harekete geçirebilmek ve bununla birlikte daha katma değerli bir üretime, daha katma değerli bir sanayi ve ihracata sahip olabilmek. Bu ikisini birlikte gerçekleştirdiğimizde Türkiye için çok daha büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyeceğimiz bir dönem bizi bekliyor demektir." İfadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2016'da kendi petrol ve doğalgaz aramalarında yeni bir vizyon geliştirdiğine dikkat çeken Bayraktar, bugün Türkiye'de 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı Karadeniz'den üretir hale geldiklerini belirterek, "Bunu önümüzdeki yıl bu vakitler Osman Gazi Yüzer Üretim Platformuyla 2 katına çıkaracağız. 2028'de 4 katına çıkaracağız ve Türkiye özellikle konutlardaki doğal gazın neredeyse yüzde 80'ini kendi gazıyla karşılayabilir hale gelecek. Arama ve üretim stratejimizin değişikliğinin neticesini burada görmeye başladık. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var; yeni sahalar arıyoruz. Yeni sondajlar yapacağız." diye konuştu. "YENİLENEBİLİR ENERJİ SORUNLARA İLAÇ" Bayraktar, yenilenebilir enerjinin dışa bağımlılık, arz güvenliği ve iklim hedefleriyle ilgili sorunlara 'ilaç' olduğunu ifade etti. Bayraktar, "3 yaraya da merhem olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Dışa bağımlılığımızı azaltıyor. İthal doğalgazdan, kömürden elektrik üretmek yerine kendi kaynağımızı kullanıyoruz. Çevreci bir enerji kaynağı." dedi. Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini anımsatan Bayraktar, "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım. Özellikle sanayicilerimiz kendi iç tüketimleri için santraller kuruyorlar. Bunları daha da hızlandıracağız. İzin süreçleriyle alakalı yaşananları biliyoruz. Onları iyileştirmeyle alakalı birçok faaliyetimiz var" dedi.