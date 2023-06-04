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Bakan Bolat: Hedefimiz üretim ve ticareti artırmak

Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ömer Bolat, devir teslim töreninde "Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervimizi artırmak istiyoruz" dedi. Görevi Vahit Kirişci'den devralan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise "Gıda üretim sistemlerinin yeni dönemde sürdürülebilir olması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de gıdaya makul fiyatlarla ulaşabilmesi için tedbirler alacağız. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızda olacak" açıklamasında bulundu

Bakan Bolat: Hedefimiz üretim ve ticareti artırmak
AA

Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı.

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ticaret Bakanlığını yürütme görevinin kendisine tevdi edildiğini hatırlattı.

Bugüne kadar bakanlık görevini başarıyla yürüten Bakan Muş'a, ekibine ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi bugüne kadar çok başarılı hizmetlerde bulundu. 21 yılda dünyada, eşi benzeri görülmemiş biçimde, üst üste 17 seçim zaferi kazanılması ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi, bu gerçeği ortaya koymaktadır. Görev yapmış Ticaret bakanlarımızın hepsi, aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdı. Değerli bakanlarımıza ve bakanlıktaki tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

Bolat, Muş ile İstanbul'da aynı bölgeden olmaları, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulunda aynı dönemde görev yapmaları, milletvekili mülakat komisyonları ve ekonomi işleri genel başkanlığında görev almaları gibi çok fazla ortak yönleri bulunduğuna işaret ederek, Muş'un katkı ve desteğini almaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Bugüne kadar görev yapan tüm bakanların ihracatın 20 yılda 36 milyar dolardan 255 milyar dolara yükselmesinde katkıları olduğunu anlatan Bolat, bakanlığın tüm yönetici ve çalışanlarının fikir ile katkılarından yararlanacağını söyledi.

Bolat, zorlu seçim sürecinin ve seçim gerginliğinin geride kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz, halkımız için diyoruz. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri, TOBB, DEİK, TİM, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İGİAD ve bütün kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. 41 yıllık iş hayatımda ekonominin birçok kuruluşunda ve reel sektörde görevler yaptım. İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarını ve organize sanayi bölgelerini iyi tanıyorum. Var olan sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz. Kıymetli milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız."

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir ekonomi ve halkın refah ile mutluluğu için çok çalışacaklarına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2-2,5 yıl kasıp kavuran Kovid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte, hükümetimiz olarak, daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir."

MUŞ'UN KONUŞMASI

Muş da bakanlığın ticari hayatın düzenlemesinde önemli bir işlevi olduğunu ifade ederek, "İki yıl önemli yapısal değişiklikler yaptık. Sayın Bakan'ımıza bakanlıkla alakalı yaptığımız çalışmalardan bahsettim." diye konuştu.

Muş, daha önce Bolat ile çalıştıklarını ve kendisinin Bakan olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bunun bir bayrak yarışı olduğuna dikkati çeken Muş, Bolat'ın kendilerinden aldığı bayrağı daha iyi seviyelere getireceğini söyledi.

Muş, iki yıl boyunca verimli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bundan sonra, Bakanlığın ihtiyaç duyacağı yasal düzenlemeler için Meclisin bir üyesi olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını ifade eden Muş, Bolat'ı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Devir teslim törenine Bakan Bolat'ın ailesi, MÜSİAD üyeleri, iş insanları, milletvekilleri ve bürokratlar da katıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen İbrahim Yumaklı da, görevi Vahit Kirişci'den devraldı

Bakan Yumaklı törende şunları söyledi:

Bugün bayrağı devralacağım sayın bakanımla 14 aylık başarılı bir süreç geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Pek çok hayati projeyi de başlattık. Bundan sonra bize düşen, başlayan projeleri tamamlarken bunlara yenilerini eklemektir.

Küresel iklim değişikliğinden, salgın hastalıklara kadar içinde bulunduğumuz dönem yeni normal oldu. Hem tarımsal üretimde hem de girdi tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük. Orman ve su korunması ile ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılması gerektiğini gördük.

Üretime gönül vermiş çiftçilerimizle, kadın ve genç çiftçilerimizle birlikte bir dönüşüm tamamlayacağız. Bu konuda en ufak bir tereddüdüm yok. Üretimden tüketime planladığımız yapısal reformları hayata geçireceğiz. Yerlileştirme ve millileştirme yolunda adımlarımıza hız vereceğiz. Türkiye Yüzyılı ile tarımda üreticinin yüzyılı başladı.

Gıda üretim sistemlerinin yeni dönemde sürdürülebilir olması için her türlü tedbiri alırken, tüketicinin de gıdaya makul fiyatlarla ulaşabilmesi için tedbirler alacağız. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızda olacak."

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