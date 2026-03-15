        BIST 100 13.092,93 %-1,45
        DOLAR 44,1951 %0,12
        EURO 50,4914 %-0,74
        GRAM ALTIN 7.136,03 %-0,98
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,59 %-3,69
        BITCOIN 71.548,00 %1,02
        GBP/TRY 58,5116 %-0,79
        EUR/USD 1,1417 %-0,83
        BRENT 103,14 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 11.667,40 %-0,98
        Bakan Bolat: 'Made in Europe' yaklaşımı önemli bir kazanım oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: 'Made in Europe' yaklaşımı önemli bir kazanım oldu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur" dedi.

        Giriş: 15.03.2026 - 17:42 Güncelleme:
        "Made in Europe yaklaşımı önemli bir kazanım oldu"

        Ticaret Bakanı Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin üretim gücü ve stratejik konumu Avrupa sanayisi için vazgeçilmezdir. Avrupa Birliği’nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye’nin yer alması, ülkemizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki güçlü ve kritik rolünün açık bir teyidi olmuştur. Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye’yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur. Türkiye; güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşan Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin en kritik halkalarından biridir" dedi.

        'ÜLKEMİZ, AVRUPA İÇİN GÜVENİLİR BİR ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA'

        Bolat, "Otomotivden makineye, beyaz eşyadan kimyaya kadar birçok sektörde ülkemiz, Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü konumundadır. Önümüzde şimdi yeni bir fırsat alanı bulunmaktadır. Yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon avroyu aşan AB kamu alımları pazarı, sanayimiz ve iş dünyamız için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Hedefimiz; firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitemizi daha etkin değerlendirmek ve Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ileri taşımaktır. Güçlü liderliği ile Güçlü Türkiye, üreten, rekabet eden ve küresel değer zincirlerinde söz sahibi olan güçlü bir ekonomidir" ifadelerini kullandı.

