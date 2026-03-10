Bakan Bolat: "OMA Polimer Türkiye’nin polimer İhtiyacının Yüzde 60’ını karşılayacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tokat’ın Erbaa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan OMA Polimer fabrikasının resmi açılışını yaptı. 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın Türkiye’nin polimer ihtiyacının yüzde 60’ını karşılamasının hedeflendiği belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında Tokat’ın Erbaa ilçesine geldi. Programı çerçevesinde Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren OMA Polimer firmasının yeni yatırımının resmi açılış törenine katıldı.

Açılış programında konuşan Bakan Bolat, Ramazan ayında böyle bir yatırımın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Bolat, fabrikanın kurucusu olan ASKON Genel Başkanı ve OMA Polimer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ailesini tebrik etti.

REKLAM

Tokat'ta Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde savaşların devam ettiğini söyledi.

Son 5-6 senedir içinde bulundukları coğrafyada her tarafın ateş çemberi olduğuna işaret eden Bolat, "Ama biz bu ateş çemberinin ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur bölgesiyiz, istikrar adasıyız. 23 yıldan bu yana sürekli büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Öyle ki milli gelir 238 milyar dolardan 23 senede 1,6 trilyon dolara yükseldi" diye konuştu.

Yıllık büyüme oranının yüzde 5,35 olduğuna dikkati çeken Bolat, "Geçen yıl yüzde 3,6 reel büyümeyi sağladık. Kovid-19 patladıktan bu yana beş buçuk yıldır ekonomimiz üçer aylık periyotlarda büyümeye devam ediyor, istihdam artışı devam ediyor, 32 milyon istihdam var. Göreve geldiğimiz 2002 sonunda Türkiye'de 19,5 milyon istihdam vardı. İhracatta da 36 milyar doları mal, 14 milyar doları hizmetler olmak üzere 50 milyar dolarlık ihracattan toplamda 396 milyar dolara yükseldik. Mal ihracatı da 273,5 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sanayiciliği gıda ve tekstil sanayileriyle öğrendiklerini dile getiren Bolat, "Türkiye'de tekstil sektörünün 130-140 yıllık mazisi var. Bu sektörle dünya pazarlarına açıldık, dünyadaki pazarları tanıdık ve dünyaya Türk tekstili, Türk kumaşı, Türk hazır giyimi, Türk halısı, Türk nevresimi gibi marka ürünlerimizi pazarlamayı başardık. Geçen yıl 31 milyar dolara yakın hazır giyim, halı, ev tekstil toplam ihracatımız gerçekleşti. Bu, bizim 273,5 milyar dolarlık mal ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturuyor" diye konuştu.

ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYORLAR

Dünyada savaşlar devam ederken fabrika açılışları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, "İki tekstil fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yapan iki değerli aileye ülkem, hükümetimiz ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum. Ellerini taşın altına koyuyorlar ve varlıkları varsa varlıklarıyla, dış finansman kullanıyorsa onunla bu yatırımları gerçekleştiriyorlar. 300 Erbaalı kardeşimize, aileleriyle beraber 1500 kişiye iş ve aş sağlamış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2002 yılında 170 OSB olduğunu, 12 bin işletmede 700 bin çalışanın bulunduğunu aktaran Bolat, "23 yıl sonra Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi. Ayrıca 40'a yakın da organize tarım bölgesi var. 370 OSB'deki işletme sayısı beş katı artışla 60 bine, çalışan sayısı 700 binden 2 milyon 300 bine yükseldi. Anadolu'nun kalkınması, Trakya'nın kalkınması, Türkiye'nin gücü bu. Ekonomi güçlü olur, güçlü bir ordu olursa, güçlü bir savunma sanayi olduğunda size yan bakamazlar, biraz çekinirler. Türkiye siyasette istikrarı, başarılı yönetimi yakaladı" dedi.

REKLAM

ORHAN AYDIN: CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Açılışta katılımcılara hitap eden ASKON Genel Başkanı ve OMA Polimer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın Polyamid POY ve FDY Üretim Tesisimizle, yılda 50 milyon dolarlık cari açığın kapanmasına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yani, bu tesis sadece iplik üretmeyecek; aynı zamanda ülkemizin dövizini koruyacak, milli servetimize sahip çıkacak dedi.

Aydın konuşmasında şu ifadelerde bulundu;

Şu an 300 kişi ile faaliyete geçen bu tesis, tam kapasiteyle çalıştığında 500 evladımıza, 500 kardeşimize ekmek kapısı olacak. Erbaa'mızın, Tokat'ımızın ve bölgemizin kalkınmasına can suyu olacak. İşte Anadolu'da yatırım yapmanın anlamı da tam olarak budur. Buralara yapılan her yatırım, sadece beton ve makine yığını değildir; orada üretilen her ürün, bir gencin umududur, bir ailenin geleceğidir, bir bölgenin kaderidir. Anadolu’da yatırım yapmak, ülkenin dört bir yanına eşit kalkınmanın ışığını yaymaktır. Bu toprakların alın terine, emeğine ve potansiyeline sahip çıkmaktır.

Bugün ürettiğimiz POY ve FDY iplikleriyle sadece iç pazarın ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, fazla üretimimizle dünya pazarlarında da söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Katma değerli üretimle, Türk tekstilini hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Açılış programına Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl,İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, parti temsilcileri, ASKON Yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları, iş insanları, sivil toplum kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi. Programın ardından katılımcılar fabrika alanını gezerek tesis hakkında bilgi aldı.