Bakan Bolat: 'İkinci el araç fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var' Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil fiyatlarının düşmeye başladığını bildirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında ikinci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" dedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası (ATO) 29'uncu dönem Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran ve meclis üyeleri de yer aldı.

Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamaları karşısında gayret gösterdiklerini belirterek, otomotiv piyasasında yaşanan sorunların geçmişte kaldığını ifade etti.

Bakan Bolat, "Haziran ayında göreve geldikten sonra aldığımız tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçlerdeki sıkıntılar çok büyük ölçüde sona erdi. İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık" dedi.

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İkinci el araç fiyatlarının düşmeye başladığını kaydeden Bolat, "Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE İNECEK'

Ticaret Bakanı Bolat, ATO'da yaptığı konuşmada, ekonomi gündeminin diğer başlıklarına değindi.

Bakan Bolat, Türkiye´nin, hizmet ihracatında 2022´de 90 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2002'de 14.5 milyar dolardı. Turizmde, hava, kara, demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, eğitim hizmetleri, bilişim ve yazılım ihracatı ile bunları başaracağız. Orta Vadeli Plan'a göre bu yıl 255 milyar dolar mal ihracatı ve yaklaşık 110 milyar dolar da hizmet ihracatı ile toplamda 365 milyar dolar döviz geliri kazanıyoruz. Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak hedefimiz" dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü de aktaran Bolat, "Bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, kalıcı konutların tamamlanması ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hızlandırılması, oraların eskisinden çok daha güzel, yaşanabilir, ideal şehirler bakımından ayağa kaldırılması hedefimizden asla vazgeçmedik. Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz" diye konuştu.