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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:03 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:03
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        Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Ekonomi Bakan ile görüştü
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        Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Bayraktar ile birlikte Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

        "Görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve karşılıklı yatırım olanaklarını ele aldık. Avrupa'daki en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirerek ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

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