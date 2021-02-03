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Bakan Dönmez: Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi

Bakan Dönmez: Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. 'Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz' dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi.

Dönmez, "(Bilecik) Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KENDİ TOPRAĞIMIZDA DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARIYLA YENEMEYECEKLER"

"Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor." diyen Dönmez, "Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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