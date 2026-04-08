Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.584,78 %5,13
        DOLAR 44,4842 %-0,27
        EURO 52,1135 %0,72
        GRAM ALTIN 6.867,72 %1,75
        FAİZ 40,75 %-3,94
        GÜMÜŞ GRAM 110,72 %5,74
        BITCOIN 71.847,00 %3,66
        GBP/TRY 59,9531 %1,06
        EUR/USD 1,1707 %0,97
        BRENT 91,60 %-16,11
        ÇEYREK ALTIN 11.229,51 %1,76
        Bakan Ersoy, Hacıosmanoğlu'nu kabul etti - Turizm Haberleri

        Bakan Ersoy, Hacıosmanoğlu'nu kabul etti

        Dünya Kupası süreci, Türkiye için yalnızca sportif bir hedef değil, millî futbolcuların küresel etkisiyle yürütülecek tanıtım hamlesinin de merkezine yerleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TFF ve TGA koordinasyonunda hayata geçirilecek çalışmalarla Türkiye'nin turizm potansiyelinin uluslararası ölçekte daha güçlü şekilde öne çıkarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları değerlendirmek üzere TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Hacıosmanoğlu'nu kabul etti

        Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca sportif başarıyla sınırlamayan yeni bir yaklaşımla ele alıyor. Millî takımın uluslararası görünürlüğünün, ülke tanıtımı ve turizm hedefleriyle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıklar ele alınırken millî futbolcuların uluslararası tanıtım gücünün Türkiye’nin turizm potansiyeline katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusu öne çıktı.

        Futbolcuların Küresel Etkisi Tanıtımda Kullanılacak

        REKLAM

        Görüşmede, millî futbolcuların dünya çapındaki bilinirliğinin Türkiye’nin tanıtımında daha etkin kullanılması hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, federasyon ile Bakanlık arasında kurulacak iş birliğiyle, Türkiye’nin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yeni adımların planlandığı öğrenildi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından duyurduğu sürece ilişkin olarak şu ifadeleri paylaştı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Dünya Kupası sürecine yönelik hazırlıkları ele aldığımız görüşmemizde, millî futbolcularımızın uluslararası tanıtım gücünden yararlanarak ülkemizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalar ile federasyonumuzla yürütülecek iş birliği başlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bu süreçte yürütülecek tanıtım faaliyetlerini konuştuğumuz ziyarette, uluslararası ölçekte daha güçlü bir iletişim ve tanıtım stratejisi oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin marka değerini küresel ölçekte güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

        Bakanlık ve TFF Arasında Koordinasyon Güçlenecek

        Toplantıda ayrıca, Dünya Kupası sürecinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu, ortak projeler ve stratejik iş birliği başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye’nin uluslararası alandaki marka değerinin artırılmasına yönelik somut adımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, spor ve turizm alanında eş zamanlı bir etki oluşturması bekleniyor.

