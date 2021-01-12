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Bakan Ersoy: Mısır Piramitleri neyse Urfa yöresi de bizim için öyle olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da Göbeklitepe gibi bir arkeolojik keşif yapıldığını; yerleşik hayat-inanç ve tarım konusunda insanlık tarihini yeniden yazacak nitelikteki bu keşfin, Şanlıurfa yöresini turizm açısından Mısır piramitleri kadar cazip hale getireceğini söyledi. Bakan Ersoy, turizmde "V" şeklinde yukarı yönlü bir çıkış olacağını bu yıl 31 milyon turist ve 23.3 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirtti

Bakan Ersoy: Mısır Piramitleri neyse Urfa yöresi de bizim için öyle olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz yıl büyük zorluklar yaşayan ülke turizmini, yürütülen çalışmaları, hedefleri ve kültür projelerini değerlendirdi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşmasında bir müjde de veren Ersoy, Şanlıurfa'da Göbeklitepe gibi bir arkeolojik keşif yapıldığını; yerleşik hayat-inanç ve tarım konusunda insanlık tarihini yeniden yazacak nitelikteki bu keşfin, Şanlıurfa yöresini turizm açısından Mısır piramitleri kadar cazip hale getireceğini söyledi. Bakan Ersoy, turizmde "V" şeklinde yukarı yönlü bir çıkış olacağını bu yıl 31 milyon turist ve 23.3 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirtti. Soruları da yanıtlayan Bakan Ersoy şunları söyledi:

SİNEMA SEKTÖRÜNE DESTEK: Pandemi dolayısıyla sinema sektörüne bu sene 87 milyon lira destek sağladık. Dijital sektör ve özel sektöre verilen desteği 6 kat artırdık. Müzisyenlere Ocak-Şubat-Mart aylarında 3 bin lira destek sağlıyoruz. 30 bin 744 başvuru yapıldı; 93 milyon TL kaynak ayrıldı.

TURİZM HEDEFİ: Pandemi öncesinde sezonda çok hızlı büyüyen bir sektör ve stratejimiz vardı. Ocak-Şubat verileri çok iyiydi. 58-60 milyon ziyaretçi hedefliyorduk. 34.5 milyar doların 41 milyarı geçeceği tahmin ediliyordu. Ancak pandemi sonrası uluslararası yolcu sayısı yüzde 80 daraldı. Rakip ülkelerimizde turizm gelirlerinde yüzde 88 daralma yaşandı. Buna rağmen biz, 15.5 milyon yolcu ve yüzde 70 daralma yaşadık. Sektörün stopaj-KDV ödemeleri 6 ay ertelendi. KDV, 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8'den 1'e düşürüldü. DÖSİM kiraları Mart ayına ertelendi. Kısa çalışma ödeneği sağlandı. Arazi kullanım bedelleri 2021 sonuna ertelendi. Konaklama vergisi 2021 sonuna ertelendi. Hızlı kredi destek paketleri devreye alındı. Erken rezervasyon geri ödeme kredisi sağlandı.

YOĞUN KAMPANYA YAPTIK: Turizm Geliştirme Ajansı kurduk. Bu sene Türkiye turizm konusunda en etkili ve en yoğun kampanya yapan ülke oldu. Vaka sayısında günlük 2500'ün altına inmemiz gerekiyor. Buna inersek kırmızı noktadan çıkarız. Mart ayında 2 binin altına ineriz diye tahmin ediyoruz; Nisan ayı itibarıyla turizm sezonunun açılacağını düşünüyoruz. Tabi bu sadece bizimle alakalı değil. Diğer ülkelerdeki durum ve aşılama da önemli. 2019 rakamlarını 2021'de yakalama şansımız yok ancak "V" şeklinde bir çıkış bekliyoruz. Bu yıl 31 milyon turist ve 23.3 milyar doları geçeceğimizi düşünüyoruz. Pandemiden dolayı devredilen otel sayısı çok az. Devredilenlerin sıkıntısı pandemiden önceye dayanıyordu.

İLK KRİZ DEĞİL: Bu, Türkiye turizminin yaşadığı ilk kriz değil. Dünya genelinde de en hızlı düzelen sektör, seyahat sektörü. Asya'da fazlasıyla gerçekleşiyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye turizmi çok ciddi gelişme kaydetti. B planımız, C planımız ne olacak? Bunu adım adım ilerleyerek görerek, deneyerek gideceğiz. Önümüzde Asya örneği var. Biz hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Olağanüstü şartlara en hızlı uyum gösteren ülke biziz. Rekabet açısından üstün olduğumuzu düşünüyorum.

RESTORANLARIN AÇILMASI: Restoranlar, yeme-içme sektörü turizm için önemli. Spor salonlarındaki yoğunlukla, yeme-içme sektöründeki yoğunluk aynı değil. Biz, hiçbir kararımızı kendi başımıza almıyoruz. Bilim Kurulu'nun önerisi ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda alıyoruz. Beklentilerin üzerinde olumlu gelişmeler var. Aşılama da başlıyor. Biraz daha dişimizi sıkarsak, vakalardaki azalışla birlikte rahatlama tedbirleri hayata geçer.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ESERLER: 2004-2020 yılları arasında yurt dışından, daha önce Türkiye'den kaçırılmış, 4 bin 400 eser getirildi. En son ABD'den Kybele heykeli getirildi. Biz, burada yakaladıklarımızı hemen kaçırılan ülkeye iade ediyoruz. Dünyanın en büyük ve etkili havalimanı müzesini açtık.

YENİ GÖBEKLİTEPE: Yeni Göbeklitepe kazısında sona gelindi. Muhtemelen Mısır'ın Piramitleri neyse Şanlıurfa yöresi de bizim için öyle olacak. Çok büyük arkeolojik keşiflerden biri orada yapıldı. Karahantepe kazısı ile sınırlı değiliz. Daha çok yayılacak bir alan. Tarihin sıfır noktası daha da genişleyecek. Güneydoğu'nun turizmde atağa geçeceği bir yüzü olacak. Yerleşik hayat-inanç-tarım bu alanda aynı şekilde devam ediyor.

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