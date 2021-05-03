Reuters

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs günlük vaka sayılarının 17 Mayıs'tan sonra 5,000'in altına inmesi halinde bu yıl için koydukları 30 milyon turist hedefini koruduklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde Türkiye'deki vaka sayılarının süratle 5,000'in altına inmesi için 17 Mayıs'a kadar tam kapatma kararı alındığını açıklamıştı.

Türkiye'nin en büyük turizm pazarı Rusya, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye ile uçuşlara 15 Nisan ile 1 Haziran arasında kısıtlama getirmişti. Rusya'nın yanı sıra, aralarında Türkiye'nin önemli turizm pazarlarından İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu ülkeler de yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısı açıklamıştı.

Son gelişmelerin ardından Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili Reuters'ın sorusunu yanıtlayan Ersoy, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5,000'in altına inecek" dedi ve ekledi:

"Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5,000'in altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz."

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında 60,000 seviyelerine ulaşan vaka sayıları dün 25,980 olarak gerçekleşti.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti.