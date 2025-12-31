Bakan Ersoy’dan somut olmayan kültürel miras vurgusu

Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsur sayısının 32’ye ulaştığını belirten Ersoy, bu sayıyla Türkiye’nin sözleşmeye taraf ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Bu başarının, kültürel mirası icra eden ustalar ve sanatçılar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Ersoy, insan unsurunun somut olmayan kültürel mirasın temel taşı olduğunu dile getirdi.

KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI KARTIYLA 7 BİNİ AŞKIN SANATÇI DESTEKLENİYOR

Bakan Ersoy, somut olmayan kültürel miras alanında faaliyet gösteren sanatçıların desteklenmesi amacıyla uygulanan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartı sistemine ilişkin de bilgi verdi. Ersoy, bu kapsamda 7 bin 36 sanatçının kültürel miras taşıyıcısı olarak kayıtlı olduğunu ifade etti.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ENVANTERİNDE 102 MİRAS TAŞIYICISI YER ALIYOR

Somut olmayan kültürel mirasın ustalık düzeyinde özel temsilcilerinin yer aldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine de değinen Bakan Ersoy, bu envanterde Türkiye genelinde 100 kültürel miras taşıyıcısı ile 2 kurumun yer aldığını söyledi. Ersoy, Yaşayan İnsan Hazineleri sisteminin, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve becerilerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.