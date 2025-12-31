Habertürk
Habertürk
        Bakan Ersoy'dan somut olmayan kültürel miras vurgusu

        Bakan Ersoy’dan somut olmayan kültürel miras vurgusu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçısı Duygu Orak'ın sanat merkezini ziyaret etti. Ziyarette, somut olmayan kültürel mirasın korunması, ustalık geleneğinin yaşatılması ve bu mirasın genç kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu alandaki güçlü konumuna dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:11
        Bakan Ersoy'dan somut olmayan kültürel miras vurgusu
        Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsur sayısının 32’ye ulaştığını belirten Ersoy, bu sayıyla Türkiye’nin sözleşmeye taraf ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

        Bu başarının, kültürel mirası icra eden ustalar ve sanatçılar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Ersoy, insan unsurunun somut olmayan kültürel mirasın temel taşı olduğunu dile getirdi.

        KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI KARTIYLA 7 BİNİ AŞKIN SANATÇI DESTEKLENİYOR

        Bakan Ersoy, somut olmayan kültürel miras alanında faaliyet gösteren sanatçıların desteklenmesi amacıyla uygulanan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartı sistemine ilişkin de bilgi verdi. Ersoy, bu kapsamda 7 bin 36 sanatçının kültürel miras taşıyıcısı olarak kayıtlı olduğunu ifade etti.

        YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ENVANTERİNDE 102 MİRAS TAŞIYICISI YER ALIYOR

        Somut olmayan kültürel mirasın ustalık düzeyinde özel temsilcilerinin yer aldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine de değinen Bakan Ersoy, bu envanterde Türkiye genelinde 100 kültürel miras taşıyıcısı ile 2 kurumun yer aldığını söyledi. Ersoy, Yaşayan İnsan Hazineleri sisteminin, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve becerilerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        YAŞAYAN MİRAS OKULU ANKARA’DA AÇILDI

        Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitimin önemine işaret eden Ersoy, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde Yaşayan Miras Okulu’nun açıldığını hatırlattı. Bu okulun, geleneksel sanatlar ve zanaatların deneyimlenerek öğrenilmesini amaçladığını belirten Ersoy, pilot uygulamanın ardından projenin başta etnografya müzeleri olmak üzere Bakanlığa bağlı birçok mekâna yayılacağını ifade etti.

        Özellikle küçük yaşta ilgi duyan çocukların bu sanatlarla erken dönemde tanışmasının önemine dikkat çeken Ersoy, “Bu işler deneyimlemeden anlaşılmıyor. Çok zor zanaatlar ama aynı zamanda insanı ruhen de rahatlatan bir tarafı var” dedi.

        “EBRU USTALIĞI SABIR VE ZAMAN İSTER”

        Ziyaret sırasında ebru sanatı hakkında da bilgi alan Bakan Ersoy, iyi bir zanaatkâr olmanın uzun yıllar süren bir emek gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle ebru sanatında ustalaşmanın yaklaşık beş yılı bulduğunu ifade etti. Bu sanatların yalnızca üretim değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir dinginlik sağladığını dile getirdi. Bakanlık olarak yaşayan mirasın korunması, görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların artarak süreceğini belirten Ersoy, kültürel miras taşıyıcılarının bu sürecin temel unsuru olduğunu vurguladı.

        #somut olmayan kültürel miras
        #Bakan Ersoy
