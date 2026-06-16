Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek: En büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: En büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "En büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması"

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) temsilcilerini kabul etti.

        Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin uyuşturucu maddeden arındırılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, bu konuda çok hassas davrandıklarını vurguladı.

        Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olmadığını belirten Gürlek, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının da sürecin önemli paydaşları olduğunu anlattı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

        "CEZAEVİNDEYKEN UYUŞTURUCUDAN ARINDIRILMASINI İSTİYORUZ"

        Gürlek, cezaevlerinde uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalara değinerek, "Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. İnfazlarına son 6 ay kala uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uyuşturucu konusunda ailelerin yükünün çok ağır olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

        "Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. İstanbulda kullanıcılara, torbacılara, ana dağıtıcılara operasyonlar yaptık."

        Operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin üst kademesindeki isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ıslah aşamasının da önemli olduğuna işaret etti.

        Ceza infaz kurumlarında uyuşturucuyla mücadele ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Gürlek, özellikle ıslah ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü saldırının faili öğrenci, 32 kez rehberlik servisine gitmiş

        KAHRAMANMARAŞ'ta tutuklu polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla girdiği okulda 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti