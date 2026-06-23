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        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek: İki dosyada önemli gelişmeler sağlandı | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: İki dosyada önemli gelişmeler sağlandı

        Adalet Bakanı Gürlek, "Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İki dosyada önemli gelişmeler sağlandı"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gürlek şunları söyledi: "Bu kapsamda, Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

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        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

        Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

        Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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