        Bakan Gürlek: "Suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: "Suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van merkezli uyuşturucu operasyonu ile Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:31 Güncelleme:
        "Narkokapan Van" operasyonu açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Narkokapan Van" operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Gürlek, emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

        İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmaların eş güdüm içinde işletildiğini aktardı.

        Bakan Gürlek, açıklamasında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna da değinerek, yaklaşık 26,4 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen organize suç ağına yönelik operasyonda suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu ve suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

        Her iki operasyonun da devletin suç örgütlerinin finans kaynakları, saha yapılanmaları ve dijital ağlarına yönelik bütüncül mücadele yürüttüğünü gösterdiğini ifade eden Gürlek, Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradeyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin il emniyet müdürlükleri ve görev alan tüm kamu görevlilerini tebrik etti.

        Malatya'da korkutan deprem!
        Putin ve Xi bir arada
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
