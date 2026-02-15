Bakan Kacır: Dijital teknoloji ekosistemimizin rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrası sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldik. Dijital altyapılardan yapay zeka uygulamalarına, inovasyonu destekleyici adımlardan regülasyonlara kadar pek çok konuyu ele aldık. Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 7 ADIMI

Girişim sermayesi fonlarının hacmini artırdıklarını kaydeden Bakan Kacır, dijital dönüşüm için 7 adımı da ‘TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları Fonların Fonu programları, büyük şirketlerin ekosistem yatırımına yönelik düzenlemeler, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemesi’ olarak sıraladı.

Ulusal veri merkezi ve yapay zeka kapasitesini büyüttüklerini belirten Kacır, HIT-30 Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çağrıları, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı, EuroHPC Süperbilgisayar ortaklıklarını örnek olarak kaydetti. İşletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, buna örnek olarak da 'Dijital Dönüşüm Teşvik Programı', KOSGEB-EBRD iş birliğiyle 'KOBİ Dijital Dönüşüm Programı', 'Rekabet Öncesi İşbirliği Programları'nı gösterdi.