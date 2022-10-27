Bakan Karaismailoğlu'ndan scooter açıklaması 0:00 / 0:00

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemde artan scooter kazalarına ilişkin olarak, "Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprünün açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Scooter, bisiklet yürüme alanları metropollerin parçası oldu. Geçen yıl bunların belli kurallar dahilinde çalışmasını sürdürmesi için yönetmelikler çıkardık. Ancak arazide, caddelerde kural tanımaz halde hareket ediyorlar. Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.