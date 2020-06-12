Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +63 kiloda birinci olan Taylandlı halterci Supatchanin Khamhaeng, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle organizasyondan diskalifiye edildi.

Bu sıklette gümüş madalya alan milli halterci Dilara Narin, bu gelişme üzerine birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Dilara Narin'in altın madalyası, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) "Olimpiyat Madalyası Yeniden Tahsis İlkeleri ve Törenler" kuralları doğrultusunda yapılacak bir törenle kendisine takdim edilecek.

KASAPOĞLU: SPORUN TEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI İSTİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Dopingle mücadele, ülke sporumuz açısından üzerinde hassasiyetle yaklaştığımız ve çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dopingle mücadelede akademik ve spor camiası ile iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişte sporcularımızda doping çıkıyor ve madalyalar elimizden alınıyordu. Son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta çok önemli. Dopingle mücadelede 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle spor camiası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede Bakanlığımız gereken çalışmaları titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor."