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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupalarını, 100 binin üzerinde İzmirlinin görme fırsatı bulduğunu belirtti

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti
AA

Kasapoğlu, Konak Meydanı'nda 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupalarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, kupaların ilk etapta Alsancak Gençlik Merkezi'nde, ardından da Konak Meydanı'nda İzmirlilerle buluştuğunu anlattı.

Kasapoğlu, "Son 2 gündür kupalarımız Konak Meydanı'nda İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretine açıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupaları burada görme fırsatı yakaladı. Burada resim çekildiler, anı defterini imzaladılar. Gördüğünüz gibi kupanın çok farklı sembolleri var. Özellikle federasyonumuzun kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü hasebiyle kupada çok özel manalar dizayn edildi." diye konuştu.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu ve her branşta iddiasını güçlenerek, büyüyerek devam ettirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, geçen yıl 50'den fazla branşta 6 binden fazla madalya kazanıldığını, bu yıl da aynı başarı grafiğinin sürdüğünü dile getirdi.

"İnanıyorum ki Paris 2024'te de tıpkı Tokyo 2020'de olduğu gibi ilkleri yaşayacağız. Yeni rekorları kıracağız." diyen Kasapoğlu, futboldaki altyapı gelişimine de dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 20 yıllık sürede 40'tan fazla stadı inşa eden bir ülke yok. Dünyanın en modern statları bizde. İşte İzmir'imizde Göztepe Stadı bunlardan bir tanesi. İlk 10 stat arasında ve biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası finali de 11 Haziran'da İzmir'imizde oynanacak. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde de bir marka. Asıl olan bu gelişimi sürdürülebilir anlamda tesis etmek, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak, desteklemek, spordaki markamızı daha güçlü bir şekilde tüm branşlarda büyütmek ve yaygınlaştırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Sporda asıl olan dostluktur, kardeşliktir, o kardeşliğin pekişmesi ve güçlenmesidir."

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