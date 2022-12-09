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Haberler İş-Yaşam Bakan Kurum açıkladı! Yaklaşık 7 bin siteden 'TruGo' talebi!
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Bakan Kurum açıkladı! Yaklaşık 7 bin siteden 'TruGo' talebi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin (TRKTYD) yerli otomobil Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması yönünde çalışma başlatıldığını belirtti. Bakan Kurum, "Burada hiçbir ruhsatı alınmadan şarj ünitelerini koyabiliyoruz. Çok kısa süre içerisinde 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemini bir kez daha yansıma olarak görmüş olduk" dedi. Togg'un elektrikli araç şarj ağı markası TruGo, Haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) şarj ağı işletmeci lisansı almıştı. TruGo'nun, 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet vermesi bekleniyor

Bakan Kurum açıkladı! Yaklaşık 7 bin siteden 'TruGo' talebi!
Togg'un şarj cihazı sitelere de kurulacak
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Türkiye Kentsel Yönetim Derneği’nin (TRKTYD) düzenlediği 2'inci Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni’nde konuştu.

Bakan Kurum, TRKTYD’nin yerli otomobil Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması yönünde çalışma başlattığını, bu çalışma için kısa sürede 6 bin 800 siteden talep alındığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Elektrikli araçlar için hiçbir ruhsat alınmadan şarj ünitelerini koyabiliyoruz" dedi.

1000 LOKASYONA KURULACAK

Togg'un elektrikli araç şarj ağı markası TruGo, Haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) şarj ağı işletmeci lisansı almıştı.

TruGo'nun 180 kW gücündeki şarj cihazları ortalama bir bataryayı 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına çıkarabiliyor.

600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek TruGo'nun şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir yer alacak. Her bir cihazda iki soket yer aldığı için toplam 2 bin soketle hizmet verilecek.

İLGİLİ KANUNDA DÜZENLEME YOLDA

Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için de yeni bir çalışma içerisinde oldukları bilgisini paylaşan Bakan Kurum, "Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşması tesis yönetiminin önemini kat ve kat arttırmıştır" dedi.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında kullanılması, artan suların ise bahçelerde kullanılmasına yönelik 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdik" bilgilerini paylaştı.

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