Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "6.1'lik depremin ilk anından itibaren sahada çalıştık. 800'ü aşkın artçı sarsıntı yaşadık. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

"TÜM BİNALARDA ARAMA TARAMA YAPACAĞIZ"

Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız. Ekiplerimiz çalınmadık kapı bırakmayacak. Vatandaşlarımız riskli binaya kesinlikle girmesin. Hasar tespit çalışmasının sonlanmasını beklesinler. Hasar tespit çalışmaları aynı gün içinde duyurulacak. Bu binalar tespit yapıldıktan sonra hasarsız ise o binaya girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Tespiti yapılmamış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalara girilmemesini rica ediyorum. Acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız varsa Valilik nezdirde 2000'i aşkın misafirhanemiz mevcuttur. Bugün konteyner isteyen depremden evi hasar görmüş tüm vatandaşlarımızı inşallah akşama kadar konteynera yerleştirmiş olacağız.