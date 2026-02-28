Canlı
        Bakan Memişoğlu: Artık Türkiye sağlık teknolojisini, ilacını, molekülünü üreten bir ülke haline gelme yolunda

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil, sağlık teknolojisini, ilacını, kendi molekülünü üreten, tedavide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolunda" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:39
        "Türkiye sağlık teknolojisini, ilacını, molekülünü üreten bir ülke haline gelme yolunda"

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kastamonu Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

        Kastamonu'da 2003 yılından itibaren 1350 yatak kapasitesine ulaşan sağlıkta büyük hizmetler verildiğini belirten Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili Türkiye çok iyi yerlere ulaşmış durumda hizmet anlamında. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 'Koruyan, geliştiren, üreten sağlık hizmetleri' diyoruz. O nedenle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu'da her türlü sağlık hizmeti verebilecek sağlık kapasitesine ulaşmayı ve Kastamonu'dan başka illere hastaların gitmesinin önünü kesmeyi amaçladıklarını dile getiren Memişoğlu, planlamalarını bu yönde yaptıklarına işaret etti.

        Memişoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle koruyucu hizmetleri önemsediğimiz, bedenimize sağlıklı kalması için iyi bakmamız gerektiği için kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Sağlık tesislerimiz, sağlık merkezlerimize ve aile hekimliklerimize insanlarımızın giderek tütün kullanıyorsa veya kilosu varsa sağlıklı kalması için uğraşan sağlıkçılara ulaşıp sağlıklı kalmalarını sürdürmelerini istiyoruz. Sağlıkla ilgili bugün hizmet anlamında Türkiye iyi yerlerde ama üretim anlamında da çaba içindeyiz. Özellikle TÜSEB dediğimiz sağlık enstitülerimiz vasıtasıyla üreten sağlık modelini devreye aldık. Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil, sağlık teknolojisini, ilacını, molekülünü üreten, tedavide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolunda. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum, huzurlu, mutlu bir toplum olmayı diliyorum."

        Ziyarette Vali Meftun Dallı'nın yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da bulundu.​​​​​​​

        Üvey babasının şiddetine uğrayan çocuğun annesi: En ağır cezayı almasını istiyorum

        Kayseri'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı 9 yaşındaki M.E.T.'nin annesi Şerife G., yaşananları DHA'ya anlattı. Şerife G. "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. (DHA)    

