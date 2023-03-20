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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'Vergi Konseyi' yanıtı: İyi bir danışman size artık şart olmuştur

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Vergi Konseyi' açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Bakan Nebati, "İyi bir danışman size artık şart olmuştur!" dedi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'Vergi Konseyi' yanıtı: İyi bir danışman size artık şart olmuştur
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Bakan Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız" ifadelerine cevaben, "İcraatlarımız hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler edinebileceğiniz iyi bir danışman size artık şart olmuştur!" şeklinde bitirdiği uzun bir açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

İşte Bakan Nebati'nin o paylaşımı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Bir konuşmanızda Ulusal Vergi Konseyi’ni kuracağınızı ifade etmişsiniz. Ancak, ülkemizde sonuç odaklı ve tarafsız vergi politikalarının oluşturulmasına katkı sunan, kurumlar ve mükellefler arasında köprü vazifesi gören, ortak akıl ve uzlaşıyı hedef almasıyla sistemin tüm paydaşlarının güvendiği bir “Vergi Konseyi” zaten halihazırda vardır. 2003 yılından bu yana “Ortak Aklın Bereketi” ilkesiyle hareket eden ve bir danışma organı olan Vergi Konseyi’nin çalışmalarına, Bakanlığımız temsilcilerinin dışında birçok değerli akademisyen, uzman üyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurumu temsilcileri katkı sağlamayı sürdürmektedir. Sizin de bilmeniz gerektiği üzere; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince, hangi gelir kaynaklarından ne kadar vergi toplandığını ve hangi hizmetler için ne kadar harcama yapıldığını gösteren bütçe gerçekleşmeleri, gelir ve gider kalemleri itibarıyla Bakanlığımız internet sitesinden her ayın 15’inde düzenli olarak kamuoyumuzla paylaşılmaktadır. Ayrıca, bir yılda elde edilen gelirler ile yapılan kamu harcamalarının program bazında şeffaf ve ayrıntılı olarak gösterildiği bir önceki yılın Merkezi Yönetim Bütçesi uygulama sonuçları, TBMM tarafından Kesin Hesap Kanunu ile onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmakta ve Sayıştay tarafından denetimi yerine getirilmektedir. Bunlara ilave olarak, vatandaşlarımıza hesap vermek adına, bütçe gelir ve giderlerini daha yalın ve anlaşılır bir şekilde izah eden “Vatandaş Kesin Hesap Raporu” ve “Vatandaşın Bütçe Rehberi” isimli raporları da yayımladığımızı hatırlatmak isterim.

Sayın Kılıçdaroğlu,

Belli ki attığımız sayısız adımları ve icraatlarımızı takip etmekte zorlanıyorsunuz. Daha önce ifade etmiştim, bir kez daha hatırlatayım. İcraatlarımız hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler edinebileceğiniz iyi bir danışman size artık şart olmuştur!"

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