Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm çağrısı: Gidin kapılarını çalın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere 1,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlar ise gidin kapılarını çalın" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 600 bin konutun acilen kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini belirterek, "O yüzdendir ki belediye başkanı arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlar ise gidin kapılarını çalın. Yapmayanlardan hesap sorun." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Özhaseki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı tebrik ederek, "Çünkü kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle böcekle ve geceler, konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir. Ama İstanbul ve Türkiye için en elzem olan, zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır." ifadelerini kullandı.

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Kentsel dönüşümün zorluklarından bahseden Özhaseki, 6 yıl önceki bakanlığı döneminde belediye başkanının daveti üzerine gittiği Antakya'da yaşadığı şu olayı anlattı:

"Büyük bir kentsel dönüşüm başlatacağını, bizden de yardımcı olmamızı istedi. Hatay'da da deprem bekleniyor. Herkes, hocalar da bunu söylüyor. Gittiğimiz alanda çok büyük bir kalabalık var. Ama kenarda duranların hepsi ellerinde protestolarla bekliyorlar. Başkanımız konuşunca envaiçeşit çevreden küfürler duyulmaya başlandı. Başkanımız zor indi. Sonra kürsüye çıktım. Dedim ki kentsel dönüşüm istemiyor musunuz? 'Hayır istemiyoruz.' dediler. Gece yarısına kadar, kentsel dönüşümün Hatay için Antakya için ne kadar doğru olduğunu anlatmaya çalıştık. Yakın tehlikeyi söylemeye çalıştık. İkna etmek için emin olun bir tek yalvarmadığım kaldı. Fakat o protesto edenlerin tahrikleriyle vatandaşlar istemedi ve kentsel dönüşümü yaptırmadılar."

Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde kentsel dönüşümü istemeyen Antakya'daki o iki mahallenin yıkıldığını, çoğu insanın hayatını kaybettiğini ve bir tek evin kalmadığını belirterek, vatandaşlara bu konuda daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

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Yaşanılan coğrafyada şiddetli depremlerin olabileceğini dile getiren Özhaseki, son yüzyılda 6 ve üzeri şiddetinde 66 depremin meydana geldiğini, tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON EVİN YENİLENMESİ GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de çıkan kanun kapsamında İstanbul'da 800 bin civarında evin yenilendiğini anlatan Özhaseki, ancak yakın bir gelecekte olası bir deprem felaketine karşı 1,5 milyon evin daha yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özhaseki, bunlar içerisindeki özellikle 600 bin konutun çok acil olduğunu vurgulayarak, "O yüzdendir ki belediye başkanı arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlar ise gidin kapılarını çalın. Yapmayanlardan hesap sorun." diye konuştu.

Diğer parti belediye başkanlarına da seslenen Özhaseki, "Hangi partiden olursa olsun bölgelerinde risk taşıyan bir alan varsa, bakanlığımıza buyursunlar, gelsinler. Sonuna kadar yardımcı olacağız. Yeter ki işe başlasınlar." çağrısında bulundu.

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Özhaseki, "Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm" gibi ifadelerin kaçamak sözler olduğunu belirterek, "Siz adam gibi yapın rantsal dönüşüm olmasın. Bir an önce İstanbul'u geleceğe hazırlayalım." dedi.

6 Şubat depreminde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özhaseki, "Şu anda sadece konutların ve iş yerlerinin yapılmasıyla ilgili karşımıza çıkan tablo, belki de rezerv alanlarda sıfır yeni konutlar yaparak devam etsek 110 milyar dolar gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

KENDİ EVİNİ YAPMAK İSTEYENLERE DESTEK SÜRECEK

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde devletin tüm kurumlarının yanı sıra AK Parti'li 808 belediyenin de ilk günden itibaren oradaki çalışmalara katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Sadece bizim belediyelerimiz değil, başka partilerden belediye geldiğini gördüm. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bazıları da iş yapıyormuş gibi yaptılar. Arkasında elli tane televizyon kameralarıyla gelip orada bir algı operasyonu çekip özel uçaklarla jetlerle gelip o bölgelerde gezip iki ses vererek geri dönüp gittiler." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Özhaseki, deprem bölgelerinden ayrılmayıp kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar için yaklaşık maliyetinin yarısını hibe yarısını da iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olarak karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Bundan sonra zemine dikkat etmeden asla konut yapılmayacağını dile getiren Özhaseki, "Fay kırıkları üzerine asla konut yapılamayacak. Dere yataklarına, zeminde sıvılaşma olan yerlere asla konut yapılamayacak. Zemin sağlam olur ama daha sonra standarda uygun yapmazsanız o da bir felaket." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da daha önce 5 bin 502 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, proje kapsamında ise bugün 863 konut, 28 iş yerinin temelini atacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gaziosmanpaşa müftüsünün okuduğu dua sonrası temel atma töreni gerçekleşti.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Sarıgöl Mahalle sakinleri katıldı.