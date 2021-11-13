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Bakan Pakdemirli: 2021 yılında zeytinyağı üretimimiz ise yüzde 35 artışla 236 bin tona ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin zeytin ve zeytinyağı üretim tahminini paylaşarak, “2021 yılında, geçen yıla göre zeytin üretimimiz yüzde 32 artarak 1.7 milyon tona, zeytinyağı üretimimiz ise yüzde 35 artışla 236 bin tona ulaşacak” dedi

Bakan Pakdemirli: 2021 yılında zeytinyağı üretimimiz ise yüzde 35 artışla 236 bin tona ulaşacak
İHA

Bakan Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirilen 2021 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda 2021 yılı Eylül ayında zeytin üreticisi 16 ilde gerçekleştirilen çalışmaya, Bakanlık İl Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Ziraat Odaları, Ticaret Oda ve Borsaları, Tarım Satış Kooperatifleri, Dernekler, Üretici Birlikleri, Zeytinyağı Fabrikaları ve Üreticilerden oluşan heyet katkı verdi.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, zeytin meyvelerinde gelişim sürecinin devam ettiğini ve rekoltede oluşabilecek değişimlerin takip edildiğini belirterek, yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay illerinin, sofralık zeytin üretiminde ise Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin illerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Bakan Pakdemirli şunları ifade etti:


“Yapılan çalışmaya göre, zeytin ağacı sayımız geçen yıla göre yüzde 1,9 artışla 192 milyon 283 bin adete, ağaç başına ortalama zeytin verimi ise yüzde 30 artarak 8,3 kilogramdan 10,56 kilograma çıkacak. Toplam zeytin üretimimizin ise geçen yıla göre, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretilecek zeytinin yüzde 29’unun sofralık, yüzde 71’inin yağlık olarak kullanılması öngörülüyor. Elde edilecek zeytinyağı miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 175 bin tondan 235 bin 727 tona çıkacak.”


Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizen Pakdemirli, 2019 yılından bu yana 390 milyon dolarlık sofralık zeytin, 344 milyon dolarlık da zeytinyağı olmak üzere toplam 734 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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