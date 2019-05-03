Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası başladı. Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, ihracatta teknoloji grubunun payının artırmak ve kadın ve genç girişimcilerin daha aktif olabilmesi için projeler geliştirildiğini belirtti.

Pekcan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- Küresel ekonominin omurgasını yeni teknolojiler oluşturuyor. Fikri mülkiyet halkları dünya ekonomisinde önemli yer tutuyor. İnovasyon üreten ülkeler daha yüksek fiyatlı ürün ihraç etme şansına kavuşurken fikri mülkiyet haklarını da ihraç ederek ek gelir sağlıyorlar. Bu döngünün dışında kalmamız mümkün değil.

- İnovasyon ve rekabetçilik bir bütün haline geldi. Hedefimiz sanayi ihracatının içinde yüksek teknoloji ürün grubu ihracatının payını önce yüzde 10 sonra yüzde 17 çıkarmak. Kadın ve genç girişimcilerin daha aktif olabilmeleri için projeler geliştiriyoruz

- Kamuda blockchain gibi yeni nesil kavramları takip edecek birimler kurduk.