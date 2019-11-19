Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

Bakan Selçuk açıkladı: 1000 ASDEP personeli alımı başvuruları ne zaman?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız yayınlanacak ve başvuruları almaya başlayacağız." dedi. Peki 1000 ASDEP personeli alımı başvuruları ne zaman? İşte ASDEP personel alımına dair detaylar...

1000 ASDEP personeli alımı

1000 ASDEP personeli alımı başvuruları ne zaman? sorusu başvuru yapacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ASDEP personel alımına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

1000 ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." diye konuştu.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PTT sözleşmeli personel alımı yapacak! PTT personel alımı başvuru şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKPTT sözleşmeli personel alımı yapacak
Metal işkolundaki toplu iş sözleşme görüşmelerinde 4. oturum yarın
SOSYAL GÜVENLİKSendikacı vergiden yakındı
Son dakika müjdesi: Bakan Selçuk'tan istihdam açıklaması geldi
SOSYAL GÜVENLİKBakan Selçuk'tan istihdam açıklaması
Son dakika: 2020’de asgari ücret ne olacak? Pazarlık başlıyor
SOSYAL GÜVENLİKPazarlık başlıyor 2020’de asgari ücret ne olacak?
EYT SON DURUM! Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT son dakika haberleri 2019
SOSYAL GÜVENLİKErken emeklilik yasasında son durum ne?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları 2019 sonuç ekranı
SOSYAL GÜVENLİKBekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman?
Tek meskeni olan emekli, ilk yıl emlak vergisi öder mi? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKYeni emekliler o vergiyi ilk yıl öder
AGİ hesaplanırken ihbar tazminatının da dikkate alınması gerekir
SOSYAL GÜVENLİKİhbar tazminatında AGİ uygulanır mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu? 15 Kasım 2019 Bugün EYT'liler ile ilgili gelişme var mı?
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte Yaşa Takılanların son durumu ne oldu?
EYT ne oldu SON DAKİKA 2019! Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ne zaman çıkacak?
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X