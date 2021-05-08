Bakan Selçuk açıkladı! HEY saatleri başlıyor 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" dedi.

#lisedebence etiketiyle öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, bir öğrenciden gelen "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?" sorusuna yanıt verdi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 8, 2021

"HEY SAATLERİ UYGULANACAK"

Bakan Selçuk, aynı fikirde olduğunu söylediği öğrenciye şu yanıtı verdi: "Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" dedi.

"HER ŞEKİLDE DESTEKLERİM"

Bakan Selçuk, bir başka öğrenciden gelen "Kesinlikle sosyal yaşam dersi olmalı. Hayvanlara, kadınlara, masumlara şiddet veya taciz gibi terbiyezce davranışlarda bulunmaması gerektiği öğretilmeli; her insana saygı duyulması gerektiği öğretilmeli. Empati duygusu benimsetilmeli" önerisi için ise şunları söyledi: "Sevgili Şevval; sizleri yaşam becerileri ile donatmak bizim eğitimden asıl muradımızdır. Düşüncelerinizi kendi okulunuzda projelendirirseniz ben her şekilde desteklerim :) Hayallerinize eşlik etmek çok değerli."