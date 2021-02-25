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Bakan Selçuk açıkladı: Sigorta pirim teşviki uzatıldı mı? Sigorta pirim teşviki son tarih ne, ne zaman bitecek?

İşverenler tarafından ilgiyle takip edilen sigorta pirim teşvikleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. İstihdamın arttırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen sigorta pirim teşviki uzatıldı mı? Sigorta pirim teşviki son tarih ne, ne zaman bitecek?

Bakan Selçuk açıkladı: Sigorta pirim teşviki uzatıldı mı? Sigorta pirim teşviki son tarih ne, ne zaman bitecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyasını korumak ve istihdamı arttırmak amacıyla işverenlere ödenen sigorta teşvik primiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Sigorta pirim teşvikiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Sigorta pirim teşviki uzatıldı mı? Sigorta pirim teşviki son tarih ne, ne zaman bitecek?

SİGORTA PİRİM TEŞVİKİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

SİGORTA PİRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Sigorta pirim teşviki, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır." ifadeleriyle tanımlanmıştır.

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