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Kısa Çalışma Uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler mevcut istihdamı koruyacak. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.” dedi.

Bakan Selçuk, “Yeni Koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkânı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“7 MİLYAR LİRAYA YAKIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından asgari ücret desteğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kulandı.

Bakan Selçuk, “Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek.” değerlendirmesini yaptı.

TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ 2 AYDAN 4 AYA UZATILDI

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını değerlendiren Bakan Selçuk, “Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de işgücü kaybı olacak.” dedi. Ayrıca yeni yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı telafi çalışması süresini iki katına çıkarabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ, EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

En düşük emekli aylığının 1.500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl Mayıs ayında Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek olan ikramiyenin Nisan ayında ödeneceğini söyledi.



Bakan Selçuk, yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni düzenlemelerin çalışanlarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”