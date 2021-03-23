Bakan Selçuk: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak

Vaka sayılarındaki artışın okullardan kaynaklı olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları açık tutma ilke kararımız var" dedi.
Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 10'unun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, "Okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir" ifadesini kullandı.
"SALGIN BİTSE DE UZAKTAN EĞİTİM KALICI OLACAK"
1'inci yılını dolduran uzaktan eğitimi değerlendiren Bakan Selçuk, canlı derslere katılım oranının ilkokulda yüzde 66, ortaokulda yüzde 73, lisede yüzde 77 olduğunu belirtti.
Salgın bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olacağını belirten Bakan Selçuk, "Salgın süreci bazı derslerin uzaktan verilebileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "Hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.
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