Bakan Şimşek: 18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırdı

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu, nisan ayında Beyanname Gözetim Programı'nı başlattı.

Bu programla, beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek, risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Böylece, mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor.

Program kapsamında yapılan tespitlerle, ilk aşamada 500 bin mükellef taramış ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 bin mükellefi riskli bulmuştu.

Söz konusu mükellefler, gönüllü uyum sürecine davet edilirken, Başkanlıkça yürütülen bu çalışma tamamlandı.

Buna göre, çalışma kapsamında yer alıp beyanda bulunan yaklaşık 18 bin mükellef, kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırdı.

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Zarardan kara döndüler

Yine çalışma çerçevesinde yer alıp, 2023 yılı ve 2024 yılı geçici beyanlarında zarar gösteren 1046 mükellefin de yaklaşık 2,36 milyar lira matrah beyan ederek, bu sefer kar beyan ettiği görüldü.

Bazı mükellefler de müfettişlerin kendileriyle iletişime geçmesini beklemeden, harekete geçti. Bu kapsamdaki 837 mükellef, düzeltme beyannamesi vererek, beyan ettikleri matrahı 502 milyon lira artırdı, ayrıca 234 milyon lira zarar da beyanlardan çıkarıldı.