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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:36
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        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in ifadeleri şöyle:

        "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

        Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."

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