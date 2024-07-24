Bakan Şimşek: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in ifadeleri şöyle:

"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."