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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:43
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        "Hedefimize ulaşmakta kararlıyız"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.

        Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

        Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.

        Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.

        Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır.

        Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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