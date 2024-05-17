Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Piyasa Katılımcıları Anketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 17.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:43 facebook

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