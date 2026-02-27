Canlı
        Bakan Şimşek: Kredi notundaki artışlar devam ediyor

        Bakan Şimşek: Kredi notundaki artışlar devam ediyor

        Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I), Türkiye'nin notunu bir kademe artırdı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 27.02.2026 - 11:23
        Bakan Şimşek: Kredi notundaki artışlar devam ediyor

        Kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme notunu paylaştı.

        Kuruluş, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltti, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

        Böylece Türkiye'nin kuruluş nezdindeki kredi notu, yaklaşık 8 yıl aradan sonra ilk kez artırıldı.

        Makroekonomik istikrar odaklı politikalar kredi notunda belirleyici oldu

        R&I tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politika çerçevesinin, kredi notu artışında belirleyici olduğu belirtildi.

        Enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın, politika belirsizliklerini azaltarak makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği ifade edilen raporda, ekonomik aktivitede kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesine de dikkati çekildi.

        Raporda, dış denge tarafında ise cari açığın belirgin şekilde daralması, sermaye girişleri ve döviz rezervlerinde hem miktar hem de kompozisyon açısından gözlenen iyileşme, Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltan unsurlar arasında gösterildi.

        Bakan Şimşek'ten açıklama

        Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de makroekonomik istikrar odaklı politikalara dikkat çekerek "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I) 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı" ifadelerini kullandı.

