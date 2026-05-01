        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki konumumuzu güçlendireceğiz"

        Bakan Şimşek: "Yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki konumumuzu güçlendireceğiz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatında önemli merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Bakan Şimşek'ten hizmet ihracatı vurgusu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Hizmet ticaret fazlasının ulaştığı noktaya dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

