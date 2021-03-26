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Bakan Soylu açıkladı: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soylu, Bilecik'te bulunan bilboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan toplumu suçlayıcı ifadelerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakan Soylu açıkladı: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'e soruşturma
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AA

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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