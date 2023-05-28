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Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında vatandaşlara hitap etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öyle büyük bir iş başardınız ki Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun. Siz Bağdat'tan Şam'a, Kabe’den Buhara'ya, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye kadar etrafımızdaki coğrafyanın, bütün kokularını Anadolu'muzda ve güzel İstanbul'umuzda topladınız. Bu başardığınız işi önümüzdeki 5 yılda bütün dünya çok daha iyi anlayacak" ifadelerini kullandı

Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında vatandaşlara hitap etti
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi, liderliğinin şahikası olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye'ye yönelecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde bitirmesi dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında kutlamalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu da İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Seçim sürecindeki çalışmalarından ötürü herkese teşekkür eden Soylu, "Büyük bir mücadele verdiniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi, etrafımızdaki coğrafyayı, bizlerin ümidi olan gençlerimizi, afet bölgesinde el ele, gönül gönüle olduğumuz bütün afetzedeleri yaptığınız çalışmayla, ortaya koyduğunuz gayretle, mücadeleyle ümitvar ettiniz. Bu seçimi Türkiye, Balkan coğrafyası, Rumelili kardeşlerimiz, Türk dünyası, Orta Doğu, Orta Asya, mağdurlar ve mazlumlar kazandı. Bu seçimi, Kabe-i Muazzama'nın etrafında bu İslam'ın son kalan ordusuna dua edenler kazandı." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA TÜRKİYE'YE YÖNELECEK"

Soylu, bu seçimde sadece Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçmediklerini, dünyaya lider seçtiklerini ifade ederek, "Yarın yeni bir gün, yeni bir umut başlıyor. Yepyeni bir kardeşlik, yeni bir huzur, yepyeni bir zenginlik ve yarın herkes için, bütün insanlık için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün dünyaya yeni sözler, yeni huzur ve yeni kardeşlik başlıyor. Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi, liderliğinin şahikası olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye'ye yönelecek." diye konuştu

Bakan Soylu, İstanbul'da yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında sokaklarda 15 Temmuz'daki inancı, ülkenin özgürlüğüne, tam bağımsızlığına, bütün değerlerine sahip olan o milletin, "Biz Tayyip Erdoğan'ı vermeyeceğiz." diyen anlayışını gördüğünü kaydetti.

"ÖYLE BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDINIZ Kİ AYASOFYA'NIN MİNARESİ KADAR BAŞINIZ DİK OLSUN"

Kalabalığa büyük bir iş başardıklarını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle büyük bir iş başardınız ki Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun. Siz Bağdat'tan Şam'a, Kabe’den Buhara'ya, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye kadar etrafımızdaki coğrafyanın, bütün kokularını Anadolu'muzda ve güzel İstanbul'umuzda topladınız. Bu başardığınız işi önümüzdeki 5 yılda bütün dünya çok daha iyi anlayacak. Önümüzdeki 5 yılda etrafımızdaki coğrafyayı huzura getirdiğimizi herkes daha iyi anlayacak. Tayyip Erdoğan'ın sözlerini, adımlarını, yaptıklarını görünce; bize Mevlana'nın, Eyüp Sultan'ın, Hacı Bektaş'ın bıraktığı bu medeniyeti, bütün dünyayı kucakladığımızda herkes daha iyi anlayacak."

"BU SEÇİMİN KAZANANI 85 MİLYON TÜRKİYE VE TÜRKİYE SEVDALILARI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bu seçimin kazananın 85 milyon Türkiye ve Türkiye sevdalıları olduğunu söyledi.

Bu seçimin kazananının al bayrağa, hilale sevdalılar olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Hiç kimsenin kaybetmediği, Türkiye Yüzyılı'nın açılacağı, Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke noktasına gelmesinin daha da devam edeceği günlere varıyoruz. Hep beraber Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyor muyuz?" dedi.

Kabaktepe, teşkilat mensuplarının ve İstanbulluların iki turlu seçimde alın teri döktüğünü, gayret ettiğini ve çaba gösterdiğini belirterek, teşekkürlerini iletti.

İl Başkanı Kabaktepe, parti binası önünde yapılan kutlamalarda çalan şarkılara kalabalıkla birlikte eşlik etti.

Yağan yağmura rağmen vatandaşların İl Başkanlığı önündeki kutlamaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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