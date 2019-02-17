- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezi, sivil toplum kuruluşları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.
Sahada iki haftadır seçim çalışmaları yürüttüğünü anımsatan Soylu, her programda AK Parti ve MHP bayraklarını yan yana gördüğünü belirterek, bu mayanın tuttuğunu söyledi.
"ŞER İTTİFAKI TIN TIN TENEKE"
Soylu, "Kopardıkları yaygara hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmasın. Biz bu hikayelerden çok duyduk, çok gördük. Her seçimde, ha geldiler, ha geliyorlar. Güya ortalığı yakacaklar, her türlü tezviratı oluşturacaklar. Sonra sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke." dedi.
Dertlerinin millet, memleket derdi olduğunu, Kandil'e, Pensilvanya'ya yaranmak olmadığını belirten Soylu, Türkiye'nin küresel siyasetteki, bölgesel siyasetteki anlamıyla ilgili büyük sorumluluklar taşıdıklarını bildirdi.
Soylu, şehitlere ve gaziler ile onların ailelerine sorumlu olduklarının altını çizerek, doğru bildikleri yolda kol kola yürüyeceklerini ifade etti.
CHP sözcüsünün, dün kendisine hakaret ettiğini belirten Soylu, Mecliste bulunan partisinden arkadaşlarının buna cevap vermesini beklediğini söyledi.
"O KADIN, TERÖRİSTLERİ AMBULANSA TAŞIYAN KADIN"
HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in Van'da yapılmak istenen izinsiz yürüyüş sırasında kadın polisin kolunu ısırdığını hatırlatan Soylu, şunları ifade etti:
"Ne numaracı bunlar ya, sahtekar. Bir polis, onun etrafında giderken videoda da görünüyor zaten kaydı düştü. Onu da düşürdü. İşte, 'Bana şöyle yaptı, böyle yaptı, tekme attı.' diyor. Madem o kadar çok korkuyorsunuz, demirden korkuyorsunuz trene niye biniyorsunuz? Çocuğun ayağı kaymış videoda görünüyor zaten yer ıslak kaymış düşmüş, onu da düşürmüş. O kadın kim biliyor musunuz? Teröristleri ambulansla taşıyan kadın."
Soylu, Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Enver Demirel'in rahatsızlığı sebebiyle bugün seçim çalışmalarına katılamadığını bildirdi.
"TÜRKİYE'Yİ VENEZUELA GİBİ YAPACAKLARDI"
30 Ağustos Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına da katılan Soylu, burada otobüsün üzerinden yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özellikle son 6-7 yılda birçok engellemelere maruz kaldığını anımsattı. Soylu, "15 Temmuz ile ilgili bir iki ülke dışında hiçbirinin sesi çıkmadı. Hepsi beklediler, 'Acaba Tayyip Erdoğan'ı götürecekler mi, memlekete el koyacaklar mı?' diye. Türkiye'yi de aynı Venezuela gibi yapacaklardı. Amerika'dan, 'Biz yeni gelen hükümeti tanıyoruz.' diyeceklerdi. Hiç merak etmeyin. Amerika sen neyi tanırsan tanı, benim milletim tanımıyor." diye konuştu.
Türkiye'de halkın 50 gramlık oy pusulasıyla demokrasi dersi verdiğini belirten Soylu, Etimesgutlulardan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermelerini istedi.
Bakan Soylu, daha sonra MHP Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.