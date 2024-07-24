Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Tunç'tan Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin, 19 Temmuz'da Türkeş'in dilekçe verdiğini hatırlatarak, "Şu anda değerlendirme aşamasında. Gerekli kararı vereceğiz" dedi. Bakan Tunç, sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin de "Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

        SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

        Yılmaz, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine yönelik eleştirilere, "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar verenlerle ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        TUĞRUL TÜRKEŞ'İN OSMAN KAVALA ZİYARETİ

        AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunç, 19 Temmuz'da Türkeş'in dilekçe verdiğini dile getirerek "Gerekli kararı veririz." dedi. Türkeş'in görüşme nedenine ilişkin ise sadece "Görüşmek istediğini belirtmiş." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç, Osman Kavala hakkında ise şöyle konuştu:

        "Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. Yeniden yargılama talebi reddedilmişti. Kanun yararına bozma gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruldu. 'Suçun mağduru değişmiştir' diye bir gerekçe sunuldu. Suçun mağduru ortada. İstinaf ve Yargıtay incelemesinde kesinleşen durum söz konusu. Temyizden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul hem esas bakımından uygun olmayan bir başvuru olarak değerlendirildi."

        NE OLMUŞTU?

        AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ricada bulunduğunu belirterek şunları söylemişti:

        "Ben hayatımda Osman Kavala'yı hiç görmedim. Siyasi görüşlerini de paylaşmıyorum. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum. 7 yıl süren yargılama mı olur. Hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
        #tuğrul türkeş
        #Osman Kavala
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"