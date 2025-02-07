Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız

Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası'nda Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla İl Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Daha sonra Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na katılan Uraloğlu, Bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da sürdürdüklerini belirtti.

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Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirterek "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz" diye konuştu.

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.

Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirterek "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz" diye konuştu.

REKLAM Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı. Uraloğlu, söz konusu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak. Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık." REKLAM Projenin ikinci etabında da kuzey hafif raylı sistem hattının kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkisine diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını bildirdi. "GEBZE OSB-DARICA SAHİL HATTI GÜNDE 330 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK" Uraloğlu, yapım çalışmalarına devam ettikleri 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nı çift hat olarak inşa ettiklerini aktararak, tasarım hızı 90 kilometre olan hattın 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Gebze OSB ile Darıca sahili arasında yerleşimin yoğun olduğu bölgelerin metro konforunda birbirine bağlanacağına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gar İstasyonu ile Marmaray hattına, adliye istasyonunda da ileride yapılacak metro hattıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişim mümkün olacak. Ayrıca OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 113 bin metrekare alan üzerinde 17 set kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz. Hattımızdaki tüm çalışmaları 2026'nın ikinci yarısında tamamlayacak ve Kocaelimizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazancı yaklaşık 2 milyar 734 milyon avronun üstünde olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde bu projenin Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Projemizde genel ilerleme oranı yaklaşık yüzde 86." REKLAM Uraloğlu, toplamda 78 bin 922 metre olan ray miktarının 42 bin 14 metresinin montajını tamamladıkları bilgisini paylaşarak, "Darıca Sahil Portal-Darıca Cumhuriyet Meydanı İstasyonu arası hat-2'de, Stadyum-Akse Sapağı İstasyonları arası hat-1 ve hat-2'de ve Mutlukent-Şaft-6 arası hat-1 ve hat-2'de toplam 2 bin 654 metre hat işlerine de en kısa sürede başlıyoruz. Burada kullanılacak 28 aracımızın ihalesini 2020'de gerçekleştirmiştik. Trenlerimizi yüzde 60 yerlilik şartıyla tam sürücüsüz modern teknolojiye uygun tasarladık ve 28 aracımızın tamamını da teslim aldık. Bu araçlarımız yüzde 60'ında üzerinde boji, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, güvenlik kamera sistemleri gibi pek çok bileşeniyle yüzde 63 yerlilikle üretildi." ifadelerini kullandı. "METRO HATLARIMIZ HER ŞEYİYLE MİLLİ VE YERLİ OLACAK" Hat tamamlandığında araçların 80 kilometre servis hızı, 1150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar, havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerinde de yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu bildirdi. Uraloğlu, bu araçlarla inşa ettikleri hatla entegrasyon test çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'mız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak." diye konuştu.