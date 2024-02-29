Bakan Uraloğlu: Kemalpaşa lojistik merkezi bölge ticareti için önemli bir merkez olacak

Bakan Uraloğlu, bugün İzmir’de Kemalpaşa Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Uraloğlu, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesiştiği noktada bulunduğunu ve jeopolitik konumuyla diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumda olduğunu belirtti.

4 SAATTLİK UÇUŞ SÜRESİYLE 67 ÜLKEYE ULAŞABİLİYORUZ

Uraloğlu,“Ülkemiz sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunuyor. 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz” dedi. REKLAM Uraloğlu, Türkiye’de son 22 yılda ulaştırma altyapısını iyileştirmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak için 250 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi. 2053 yılı hedefleri doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığı payını yüzde 57 düşürmeyi planladıklarını ifade eden Uraloğlu, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. ÜLKEMİZDEKİ LOJİSTİK MERKEZ SAYISINI 13’TEN 26’YA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Uraloğlu ayrıca 2002 yılından bu yana, “Halkalı İstanbul, Köseköy-Kocaeli, Gelemen-Samsun, Kars, Palandöken-Erzurum, Gökköy- Balıkesir, Hasanbey-Eskişehir, Uşak, Kaklık-Denizli, Kayacık-Konya, Yenice-Mersin, Türkoğlu- Kahramanmaraş ve Andaval Yük Merkezi olmak üzere; 13 lojistik merkezimizi işletmeye açtık” dedi. REKLAM Sivas, Boğazköprü-Kayseri, İyidere-Rize olmak üzere; 3 adet lojistik merkezin yapımına devam edildiğini bildiren Uraloğlu, “Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul (Avrupa Yakası), Çerkezköy, Çandarlı (İzmir) ve Filyos olmak üzere; 7 lojistik merkezinin etüt proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13’ten 26’ya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ’NİN 1,3 KİLOMETREKARELİK KISMININ ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nde yapılan çalışmaları aktaran Uraloğlu, ”Genişleme alanları ile birlikte yaklaşık 3 kilometrekarelik alana sahip olan merkezimizin ilk etapta 1,3 kilometrekarelik kısmının altyapı çalışmalarını tamamladık. Kalan kısımları, rezerv ve genişleme alanı olarak tutacağız.” dedi. REKLAM KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ İZMİR’İMİZE ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK