        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu: Türkiye ve Azerbaycan öncü rol oynamayı sürdürecektir

        Bakan Uraloğlu, "Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü" etkinliğinde konuştu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler, Türk ve İslam devletleriyle her zeminde dayanışma içinde hareket ettiklerini belirterek, "Bölgemizde çatışmanın yerine uzlaşının, ayrışmanın yerine işbirliğinin hakim olduğu bir gelecek mümkündür. Türkiye ve Azerbaycan da bu parlak geleceğin inşasında öncü rol oynamayı sürdürecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:41 Güncelleme:
        "Türkiye ve Azerbaycan öncü rol oynamayı sürdürecektir"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü" kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Burada konuşan Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilere dikkati çekerek, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözünün bugün yalnızca bir vecize değil, ilişkilerin özü, ruhu ve istikameti olduğunu dile getirdi.

        Bakan Uraloğlu, Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" anlayışının da altını çizerek, ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güçlü liderlikleri sayesinde stratejik ortaklığın da ötesine geçtiğini aktardı.

        Türkiye ile Azerbaycan'ın, kötü günde birbirinin yanında duran, birbirine omuz veren, birbirinin gözyaşını silen, sevincine ortak olan iki kardeş ülke olduğunun altını çizen Uraloğlu, "İkinci Karabağ Zaferi sürecinde Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasına verdiği güçlü destek nasıl tarih sayfalarında bir gurur vesikası olarak yerini aldıysa, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan'ın milletimize uzattığı kardeşlik eli de daima gönüllerimizde müstesna yere sahip olacaktır." diye konuştu.

        Uraloğlu, Karabağ'da yeniden imar ve ihya çalışmalarında ortaya koydukları ortak iradenin bölgenin geleceğine dair umutlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla geçen yıl açılışını yaptıkları Laçin Uluslararası Havalimanı'nın, Karabağ topraklarını dünyaya bağlayan kapılardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Karabağ'da yükselen her eserin ayağa kalkan her şehrin ve yeniden hayat bulan her yuvanın aynı zamanda Türk dünyasının ortak gururu olduğunu söyledi.

        "HER ZEMİNDE DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ"

        Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ulaştırmadan enerjiye, ticaretten savunma sanayisine, eğitimden kültüre, turizmden teknolojiye hemen her alanda her geçen gün daha da geliştiğini dile getirdi.

        İki ülke Cumhurbaşkanlarının, ticareti geliştirmek için ortaya koydukları 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma ve bağlantısallık alanında ortaya koydukları ortak akıl ve vizyonun sağladığı katkılara işaret etti.

        Uraloğlu, Orta Koridor'un güçlendirilmesinin, "Trump Uluslararası Barış ve Refah Koridoru"nun (TRIPP) hayata geçirilmesi yönündeki çabaların, Hazar'dan Avrupa'ya uzanan ulaşım ve enerji hatlarının bölgenin refahı, istikrarı ve ekonomik entegrasyonu açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

        Türkiye ve Azerbaycan'ın, bugün sadece kendi halklarının değil, daha geniş bir coğrafyanın barışına, kalkınmasına ve istikrarına katkı sunan iki önemli aktör konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Uluslararası platformlarda da omuz omuza hareket ediyor, birbirimizin haklı davalarına güçlü destek veriyoruz. Başta Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlar olmak üzere her zeminde dayanışma içinde hareket ediyoruz. Bu güçlü birlikteliği ortak geleceğimizin de bir teminatı olarak görüyoruz. Bölgemizde büyük bir emek ve özveriyle yürüttüğümüz barış ve normalleşme süreçlerinin, geniş coğrafyamızın istikrar ve refahına büyük katkılar sunacağından şüphe duymuyoruz. İnanıyoruz ki, bölgemizde çatışmanın yerine uzlaşının, ayrışmanın yerine işbirliğinin hakim olduğu bir gelecek mümkündür. Türkiye ve Azerbaycan da bu parlak geleceğin inşasında öncü rol oynamayı sürdürecektir."

        Uraloğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dünyada eşine az rastlanır, benzersiz bir dayanışma örneği haline geldiğinin altını çizerek, geçmişten aldıkları güçle geleceğe daha büyük hedeflerle, birlikte ve güçlü adımlarla yürümeye devam edeceklerini, iki kardeş ülke olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de barışın, istikrarın, refahın ve adaletin yanında durmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

