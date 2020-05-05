4 aylık enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne olacak?

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikalarının tekrar faaliyetlerine başlamış olacağını söyledi. Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti" dedi. Bakan Varank, ''Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." diye konuştu.



KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri 24

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.