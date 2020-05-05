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Haberlerİş-YaşamBakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyete başlamış olacak
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Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyete başlamış olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi

son dakika
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikalarının tekrar faaliyetlerine başlamış olacağını söyledi. Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti" dedi. Bakan Varank, ''Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." diye konuştu.

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