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Bakan Varank: Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak." diye konuştu

Bakan Varank: Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtım programında konuştu.

Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan şey; topyekun sahiplenme. Hedefimiz; tüm sektörle, sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bile bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi, hedefe ulaşmamıza darbe vurur."

Varank, şöyle devam etti:

"(Sanayi İşbirliği Programı) Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje sayesinde elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor."

"YERLİ SANAYİMİZİN GELİŞMESİNE, ÖLÇEK OLUŞTURARAK SANAYİMİZİN KABİLİYETLERİNİN ARTMASINA DESTEK OLUN"

Mustafa Varank, "(Kartepe Teleferik Hattı Projesi) Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediye, Sanayi İşbirliği Projesine dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum; gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesine dahil edin, yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin artmasına destek olun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak." diye konuştu.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir ülkelerden biri olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 16 milyar doları aştı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme adımlarıyla ben bu salgının tüm olumsuz yansımalarının yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum."

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